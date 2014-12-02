"سيِّدتي" تلتقي كارا روس مصممة مجوهرات النجوم

للأحجار الكريمة سحر خاص نشعر به عند ارتدائها أو بمجرد رؤيتها تزين قطع المجوهرات، وقد فهمت المصممة كارا روس Kara Ross هذا السحر وعززته بتصاميم خلابة وفريدة جذبت إليها أنظار النجمات الشهيرات في إطلالاتهن على السجادة الحمراء.

زارت مصممة المجوهرات الشهيرة كارا روس مدينة الرياض ودبي في الفترة الأخيرة، وكان لنا معها لقاء خاص على هامش زيارتها للمنطقة.

- كيف كانت بدايتك في هذا المجال؟

بدأت في عام 2003، كنت حينها أصمم قطعاً خاصة لأصدقائي بتصاميم فريدة، وكان من ضمنها العديد من خواتم الخطوبة، ولاقت مجوهراتي نجاهاً باهراً، فطورتها لمجموعة كاملة من مجوهرات كارا روس.

تشكلت منذ ذلك الوقت نظرتي الخاصة للتصميم، وهي أن أخلق مجوهرات فريدة تملك أسلوباً خاصاً، وقد عرفت في هذا الوسط باستخدامي لخامات وأحجار غير متوقعة، وغالباً أستخدمها بشكلها الخام.

- من أين تأخين إلهامك لتصميم المجوهرات؟

الأحجار الكريمة هي مصدر إلهامي بداية وقبل كل شيء، فعندما أرى حجراً مذهلاً نابضاً بالحياة، يظهر التصميم أمام عيني مباشرة، والسفر أيضاً يفتح عالماً من الإبداع، فتلهمني الأماكن الجديدة التي أراها، إضافة للناس والعادات والملابس والمباني.

- 3 كلمات تصفين بها مجوهراتك .. ما هي؟

جريئة، ملونة، محكمة.

- ماهي قطعة المجوهرات التي يجب أن تمتلكها كل سيدة برأيك؟

السوار السميك آو cuff bracelet، وهي قطعة كلاسيكية يمكن ارتداؤها في السهرات أو في الإطلالات البسيطة.

- من من النجمات اللواتي ارتدين تصاميمك كانت المفضلة لديك؟ وهل هناك أخريات تودين أن يرتدين تصاميمك في المستقبل؟

آن هاثاواي، كاميرون دياز، كيت بلانشيت، ديان كروغر، إيفا مينديز، جينيفر لوبيز، كيت موس، أوبرا وينفري، جميع هؤلاء ارتدين تصاميمي، وأشعر بالامتنان لدعمهن، وأتمنى أن ترتديها الملكة نور و الملكة رانيا في المستقبل، فكلاهما تترأس العديد من المنظمات الدولية، كما تتمتعان بذوق رفيع وراقٍ، وستغمرني السعادة إن ارتدت الكاتبة ميريسا ماير أحد مجوهرات كارا روس، فأنا من المعجبات بقوتها وبستايلها الأنيق.

- هذه أول زيارة لك للسعودية، وما هو انطباعك عن ستايل السيدة السعودية بشكل عام؟

تتمتع السيدة السعودية بمعرفة واسعة فيما يخص الموضة والأزياء، وقد أعجبت بالطريقة التي ترتدي فيها الإكسسوارات لتعبر عن ستايلها الشخصي.

- هل لديك أي نصيحة توجينها للسيدة السعودية عند اختيار مجوهراتها ؟

المجوهرات وجدت لتشعرك بجمالك، لذا اختاري القطعة التي تحبينها والتي تعبر عنك بالتحديد.

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