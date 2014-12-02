فيكتوريا سيكريت تفتتح أول محلّين لها في الرياض

"فيكتوريا سيكريت" Victoria’s Secret، العلامة التجارية الأكثر شهرة في عالم – اللانجريه، والتي شاركت أشهر عارضات الأزياء مثل أدريانا ليما، وأليساندر ا أمبروزيو، وكانديس سوانبويل في تقديم تصميماتها، تفتح أول محلّين بتشكيلات كاملة في المملكة العربية السعودية، أحدهما في مركز غرناطة بتاريخ 6 ديسمبر والثاني في مركز المملكة بتاريخ 02 ديسمبر في مدينة الرياض.

يقدّم المحلان الجديدان تشكيلة واسعة من الملابس الداخلية النسائية الر ائعة التي تشتهر بها" فيكتوريا سيكريت" Victoria’s Secret، بالإضافة إلى تشكيلة كاملة من أشهر عطورها مثل عطر Bombshell و Dream Angels و Heavenly و Angel ، إلى جانب مجموعة متنوّعة من منتجات العناية بالبشرة VS Fantasies ومنتجات التجميل PINK.

ويضمّ المحلان الجديدان أيضاً ركناً خاصاً بمنتجات PINK من "فيكتوريا سيكريت" Victoria’s Secret المصمّمة خصيصاً لفتيات الجامعات وهي عبارة عن تشكيلة واسعة من الملابس الداخلية النسائية وملابس النوم المريحة ذات الألوان المبهجة.

كما يتميز تصميم محل" فيكتوريا سيكريت" Victoria’s Secret في موقعيه بالفخامة والتألق، إذ تزدان الواجهة بتصميم عصري جذاب باللون الوردي الزاهي، بينما يوحي التصميم الداخلي للمحل بأجواء المنازل السكنية في مساحته وطابعه، وتبرز فيه الثريات التقليدية الكبيرة والتفاصيل المستوحاة من الملابس الداخلية النسائية. وتبدو واجهة المحلّ جذابة إذ تحفل بمجموعة صور باللونين الأسود والأبيض لأشهر عارضات الأزياء، بينما يزدان الجزء الخلفي من المحل بالإضاءة البهيجة بلمسات اللون الوردي الفاقع والشاشات الضخمة التي تعرض لقطات ومقاطع مشهورة من عروض أزياء "فيكتوريا سيكريت" Victoria’s Secret.

كما يقدّم المحل لزبائنه غرف رائعة للقياس تتضمن أماكن مخصصة للجلوس مجهزة بأثاث عصري مزين باللون الوردي

وبتفاصيل مخملية، كما تتوفر داخل الغرف عطور مميزة من" فيكتوريا سيكريت" Victoria’s Secret.

إذا كنتم في الرياض لاتدعوا فرصة زيارة محلات "فيكتوريا سيكريت" تفوتكم.