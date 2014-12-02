الفرو يخاطب الشابات الصغيرات في هذا الموسم

هذا الموسم سيكون حافلاً بإطلالات الفرو الملوّن، الذي كان حاضراً بقوة في أسابيع الموضة الأربعة (نيويورك ولندن وميلان وباريس)، باعتباره القاسم المشترك لأغلب المجموعات، التي قدّمها المصمّمون لامرأة هذا الشتاء. وبرغم ارتباط الفرو بالسيّدات الناضجات ونخب المجتمع والمشاهير، إلا أنه يترجّل من عليائه هذه المرة ليكون في متناول الشابات الصغيرات وعنواناً للأنوثة والأناقة. وقد ظهر في طلات لا تخلو من بعض المشاكسة، التي تتجلى في ألوانها البراقة والمضيئة والخارجة عن المألوف. وعموماً، فإنّ الباب مفتوح على مصراعيه في هذا الشتاء لاقتناء الفرو؛ فالتي لا ترغب في المعطف الكلاسيكيّ الفضفاض، يمكن أن تلجأ إلى الجاكيت القصير والطلّة الكاجول؛ والتي لا تجد حاجة لارتداء الفرو، بسبب اعتدال الجوّ، خصوصاً في بلدان الخليج العربي، فإنّ بإمكانها أن تكتفي بإيشارب من الفرو الملوّن، أو بوشاح أو ياقة، أو حتى بزينة على الصدر؛ ولا بأس في أن تحمله بيدها فقط. والمهم أن يكون الفرو رفيقها الأليف، الذي لا يبخل على المرأة بالمظهر الناعم والطلّة الجذابة.

وفي عودة إلى أسابيع الموضة، ظهر الفرو الملوّن في مجموعة Christopher Kane، على شكل تزيينات للياقة والأكمام وجمع بين الألوان المتضادة، مثل الوردي والأسود، أو الأصفر والبني الداكن، فيما تبنّت دار Topshop الفرو الملوّن، واستخدمته كأوشحة وإيشاربات ذات ألوان مضيئة، كالأصفر والأزرق. أمّا المصمّمة Roksanda Ilincic، فقد عمدت إلى تحويله إلى معاطف فضفاضة مع ألوان متداخلة بأشكال هندسية، مثل الأزرق والوردي والبيج. وأخيراً، نتوقّف عند عرض دار Marni، الذي كان ضاجّاً بالفرو، الذي ظهر على شكل معاطف ذات ألوان براقة واكسسوارات مبتكرة.

نصائح في اختيار الفرو

• أمامك هذا الشتاء تشكيلة رائعة من الألوان المضيئة والبراقة. حاولي أن توازني بين ما هو موجود في دولاب ثيابك من سراويل وفساتين وتنانير وبلوزات وما عليك إضافته من قطع الفرو، الذي ينعش طلتك ويضعك على خارطة الموضة.

• ادرسي ميزانيتك جيّداً، وتذكّري أنّ الفرو الطبيعي غالي الثمن، والصناعي معقول السعر، كما أنّ معاطف الفرو الطويلة أغلى ثمناً من القصيرة والمتوسطة، وهكذا.

• الفرو خامة حسّاسة، وبحاجة إلى عناية خاصّة، وعليك أن تتعرّفي إلى طريقة المحافظة على كلّ قطعة وكيفيّة تنظيفها وتخزينها.

وإليك ما اخترناه لك من إطلالات الفرو، كما ظهرت في أسابيع الموضة؛ فهل راقت لك الفكرة؟