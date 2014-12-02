أخبار عاجلة

جامعة بورسعيد تختبر مبادرة جديدة لتحويل المناهج الدراسية إلى عروض مسرحية (صور) -
ننشر مسودة قانون التأمين الصحي بعد موافقة الحكومة -
مشروب تناوله صباحًا لتقوية الرغبة الجنسية والقلب والحماية من السرطان -
مساء dmc - لقاء خاص مع الكولونيل/ ريتشارد بلاك السيناتور السابق بالكونجرس الأمريكي عن ولاية فيرجينيا -
7 حقائق عن مطاعم الوجبات السريعة.. سلطات غير صحية وقهوة ضارة -
تعرف على موعد انتهاء أزمة «جنون سعر الطماطم» -
بايرن ميونيخ يسقط أمام هوفنهايم في «البوندسليجا» -
رغم هدفي صلاح.. روما يودع كأس إيطاليا على يد لاتسيو -
إبراهيموفيتش: «الأسد ما زال على قيد الحياة» -
بث مباشر| «مانشستر يونايتد×إيفرتون» في البريميرليج -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر

الأزهر الشريف يشارك في مكافحة الإتجار بالبشر مع البابا بالفاتيكان

  • مصر
  • 8
Google+ Print

شارك الأزهر الشريف، ممثلا في الدكتور عباس شومان وكيل الأزهر، في المنتدى الأخلاقي والإنساني الخاص بالديانات السماوية والعقائدية الذي عقد الثلاثاء، بدولة الفاتيكان، وحضره البابا فرانسيس الثاني بابا الفاتيكان، بهدف الحصول على تعهدات من الدول وزعماء الأديان والعقائد المختلفة بتكاتف الجهود للقضاء على مختلف أشكال العبودية الحديثة، المتمثلة في الاتجار بالبشر وأعضائهم واستغلال الأطفال والعمالة المستغلة والزواج القصري، وكل أشكال العبودية الجديدة المخالفة للشرائع السماوية والقيم الأخلاقية والإنسانية.

صرحت بذلك السفيرة وفاء بسيم سفيرة لدى دولة الفاتيكان لوكالة أنباء الشرق الأوسط في روما.

وجاء المنتدى، الذي توقف على الإعلان الدولي وليس توقيع اتفاقية، بتنظيم الأكاديمية البابوية للعلوم في روما.

وقالت «بسيم» إن الدكتور عباس شومان أوضح، في كلمته أمام المنتدى، نيابة عن فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، رفض الإسلام للعرق والعبودية، واستشهد بما ورد في القران الكريم والأحاديث النبوية والتاريخ الإسلامي من رفض العبودية، وكيف حقق الإسلام تدريجيا رباطا بين تعالم السماوية وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام والأوضاع الاجتماعية السائدة.

وأكد «شومان» على أن الدين الإسلامي لا يفرق بين البشر على أساس مكانتهم السياسية أو الاجتماعية أو أصولهم العرقية أو الجنس أو اللون، إنما المعيار هو التقوى.

اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مساء dmc - د/ محمد فؤاد: يجب إعادة صياغة العلاقة بين مصر وأمريكا وحجم التبادل التجاري معهم ضعيف جدا

مساء dmc - د/ محمد فؤاد: يجب إعادة صياغة العلاقة بين مصر وأمريكا وحجم التبادل التجاري معهم ضعيف جدا

مساء dmc - ستيف ليونس :سنعمل على زيادة عدد الشركات الأمريكية العالمية في مصر

مساء dmc - ستيف ليونس :سنعمل على زيادة عدد الشركات الأمريكية العالمية في مصر

مساء dmc - الكولونيل/ ريتشارد بلاك: أرسلت خطابا للسيسي طالبته فيه بترشيح نفسه لرئاسة مصر

مساء dmc - الكولونيل/ ريتشارد بلاك: أرسلت خطابا للسيسي طالبته فيه بترشيح نفسه لرئاسة مصر

مساء dmc - خبراء صينيون : مصر تتمتع بنفوذ متزايد في الشرق الأوسط والعالم في ظل حالة الإستقرار

مساء dmc - خبراء صينيون : مصر تتمتع بنفوذ متزايد في الشرق الأوسط والعالم في ظل حالة الإستقرار