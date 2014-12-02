محافظ الاسماعيلية يفتتح حديقة اسكان بمشروع الـ500 وحدة بالشيخ زايد .

افتتح اللواء أحمد بهاء الدين القصاص، محافظ الاسماعيلية، يرافقه المهندس محمد حفنى الصافى، رئيس حى ثالث الاسماعيلية وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة، حديقة اسكان مشروع الـ500 وحدة سكنية بمنطقة الشيخ زايد بنطاق حى ثالث الاسماعيلية، والتى تم أقامتها بالجهود الذاتية وبرعاية أهالى وسكان المنطقة وبالتعاون والتنسيق مع رئاسة حى ثالث الاسماعيلية.

> وخلال افتتاح الحديقة، أشاد محافظ الاسماعيلية، بجهود ومشاركات أهالى وسكان تلك المنطقة وتعاونهم مع الأجهزة التنفيذية كنموذج مشرف لشعب الاسماعيلية وتجسيدا لمبدأ تفعيل دور المشاركة المجتمعية فى التنمية.

كما التقى المحافظ بعدد من أهالى ومواطنى المنطقة وشبابها واستمع الى مطالبهم وشكاواهم والتى وعد بدراستها والعمل على حلها فى أقصر وأسرع وقت ممكن وفى اطار الامكانيات المتاحة وبما لايضر بالمصلحة العامة للجميع .