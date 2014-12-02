حماس تسعى إلى تطوير علاقاتها مع مصر

قال عضو المكتب السياسي في حركة المقاومة الإسلامية “حماس”، خليل الحية، إن حركته كل ما بوسعها من أجل ترميم العلاقة مع مصر وإعادتها إلى وضعها الطبيعي، محملًا بعض وسائل الإعلام المصري مسؤولية تشويه هذه العلاقة .

وأوضح الحيَّة في تصريحات صحيفة، أن الإعلام المصري الظالم الذي لا يقيم وزنًا لمصداقية الرسالة الإعلامية، هو من شوّه العلاقة، مؤكداً عدم تدخل حركته في الشؤون الداخلية للدول وعلى رأسها مصر، وحرصها الدائم على استقرار واستتباب أمنها .

وأشار إلى أن “حماس” لن تنازل عن ارتباطها بجماعة الإخوان المسلمين، لأن العلاقة بين الحركة والإخوان هي علاقة انتماء فكري، ولا يوجد ربط تنظيمي أو علاقات تنظيمية، ولا يحق لأي جهة كانت أن تنزع من حركته فكرها وانتماءها الأيديولوجي.

وكان عضو المكتب السياسي لحركة “حماس” محمود الزهار أكّد في تصريحات صحفية أن “هناك اتصالات أُجريت مؤخرًا بين قيادة حركته ومسؤولين مصريين رفيعي المستوى لتحسين العلاقات بين الجانبين.

وشهدت العلاقات بين حركة “حماس” ومصر توتراً كبيراً خلال الفترة الماضية، بعد اتهامات صريحة من الأخيرة لعناصر وقيادات في “حماس” بالمشاركة في العمليات ضد الجيش المصري .