بالصور.. مدير أمن السويس يلتقي شباب وقيادات المحامين

عقد اللواء طارق الجزار مساعد وزير الداخلية لمدير امن السويس اليوم الثلاثاء، بمقر المديرية لقاء مع أعضاء نقابة المحاميين بالسويس وشباب المحاميين، وذلك لنبذ أي خلافات حدثت أو قد تحث من شباب المحامين وشباب ضباط الشرطة .

وأوضح مدير الأمن خلال اللقاء،أنه لابد أن تكون هناك رغبه من كل الاطراف في انهاء أي خلاف من أجل تحقيق الاستقرار المجتمعي بالسويس وان الضابط والمحامي جزء لا يتجزء من وطن واحد وفصيل واحد من اجل نصرة الحق .

تابع انه ستم عمل بروتوكول تعاون بين المحامين والضباط من أجل تحقيق التعاون بينهم للوصول الي نتيجة العمل المطلوبه .. هذا وقد اشاد السادة المحامين بالاستقبال المتميز في جو يسوده المحبة مؤكدين العلاقة الطيبة التي تجمع بين جهاز الشرطة ونقابة المحامين مهما واجهاتهم اي خلافات .