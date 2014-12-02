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حزب “التحالف الاشتراكي” ينفي مشاركته في مظاهرات تنظيم “الإخوان”

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حزب “التحالف الاشتراكي” ينفي مشاركته في مظاهرات تنظيم “الإخوان” حزب “التحالف الاشتراكي” ينفي مشاركته في مظاهرات تنظيم “الإخوان”

حزب التحالف الشعبي الاشتراكى

نفى حزب “التحالف الاشتراكي” ما زعمته قناة “الجزيرة” الفضائية عن مشاركته في مظاهرات دعت لها جماعة “الإخوان” الإرهابية وما يسمى بـ “تحالف دعم الشرعية”، اليوم الثلاثاء .. أو في أي وقت لاحق.

وأكد الحزب – في بيان أصدره اليوم – أن هذا الخبر عار تماما عن الصحة وملفق، موضحا أن مشاركته في أي فعاليات احتجاجية ضد تبرئة مبارك وضد أي سياسيات أخرى معادية لمصالح الشعب ستتم بالتنسيق مع التيار الديمقراطي والقوى الثورية.

وشدد البيان على أن التنسيق مع الجماعات التي انتمت إلى العهدين السابقين – مبارك ومرسى – والتي انفجرت في وجهيهما ثورة الشعب هو بالنسبة للحزب خط أحمر.

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