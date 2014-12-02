فيديو.. محمد بن زايد وأولياء العهود يشهدون احتفالية العلم

شهد الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وسمو أولياء العهود مراسم احتفالية العلم في منطقة كاسر الأمواج في أبوظبي ضمن احتفالات دولة الإمارات العربية المتحدة باليوم الوطني الثالث والأربعين.

وشارك إلى جانب سموه في الاحتفال .. سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي وسمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان وسمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة وسمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين وسمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة.

وكانت مراسم الاحتفال قد بدأت بوصول سمو أولياء العهود والشيوخ وكبار المسؤولين حيث اصطفت ثلة من حرس الشرف تحية للحضور وعزف السلام الوطني وسط ترديد طلبة المدارس النشيد الوطني ووقف سمو أولياء العهود والحضور تحية للعلم.

ورفع سمو أولياء العهود التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" وإلى أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات وإلى شعب الإمارات بمناسبة اليوم الوطني للدولة داعين الله العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة الوطنية على دولتنا العزيزة الغالية وقد تحقق لها المزيد من التطور والتقدم والرخاء في ظل قيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله".

> وقال الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إن هذا اليوم الاحتفالي الذي يعيشه أبناء الإمارات هو يوم للوفاء والعرفان للآباء المؤسسين الذين وفقهم الله عز وجل وآمنوا بوحدة المصير وفكرة الاتحاد وعملوا بكل إخلاص ووفاء وتفان وتحملوا الصعاب وواجهوا التحديات وشيدوا صرحا منيعا يملك أسباب التطور والتقدم والمنعة كافة.

وأضاف سموه أن هذه الراية التي ترفرف عاليا ما كان لها أن ترتفع أو تبقى عالية إلا بهمة رجال صنعوا من هذه الأرض الطيبة وطنا عملاقا بأعماله وإنجازاته ومكتسباته.. إننا اليوم نستذكر الإرادة الصلبة والعزيمة القوية للمؤسسين المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه" وإخوانه المؤسسين يرحمهم الله الذين واجهوا تحديات وصعابا جساما إلا أنهم بذلوا جهودا جبارة في تجاوز تلك الصعاب.

والتقى سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وسمو أولياء العهود خلال الاحتفال فريق "رحلة الاتحاد" التي انطلقت قبل 10 أيام كإحدى مبادرات جمعية البيت متوحد وتزامن ختام رحلتها اليوم على كاسر الأمواج حيث ضم الفريق 28 طالبا وطالبة يمثلون جميع إمارات الدولة.

وتزامنا مع مراسم الاحتفال بالعلم وصلت المسيرة البحرية إلى كاسر الأمواج التي انطلقت من إمارة الفجيرة ضمن مبادرة "زايد نبع الخير للعالم" وأطلقتها وزارة الثقافة والشباب وتنمية المجتمع قبل ثلاثة أسابيع مرورا بجميع إمارات الدولة والتي تهدف إلى الاحتفاء بمنجزات مؤسس الدولة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه" من خلال استحضار الجهود التي بذلها المغفور له لجمع الشمل وتأسيس الاتحاد وترسيخ قيم الانتماء للوطن والولاء للقيادة في نفوس الناشئة والشباب ورد الجميل للوطن والحرص على خدمته واستكمال بنائه وتطويره ودمج مختلف شرائح المجتمع في احتفالات الدولة باليوم الوطني الـ 43 .

وقدمت المسيرة البحرية التي رفعت أعلام الدولة وصور أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات مجموعة من الاستعراضات البحرية ترافقها الأهازيج الشعبية.

وضمت المسيرة البحرية التي وصلت إلى كاسر الأمواج 12 سفينة شراعية و 10 سفن صيد و15 قارب صيد و10 دراجات مائية وألواحا طائرة اتشحت جميعها بألوان علم دولة الإمارات في لوحة استعراضية مبهرة نالت إعجاب واستحسان الحضور والجمهور .

وتسلم سمو ولي عهد أبوظبي من معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع علم الدولة الذي حملته المسيرة البحرية وطافت به بحرا سواحل جميع الإمارات وصولا إلى أبوظبي حيث وضعه سموه بمشاركة أولياء العهود في اللوحة التذكارية للمسيرة البحرية .. وحيا سموهم الجهود التي بذلها أعضاء المسيرة في تنفيذ هذه المبادرة الوطنية والتي عكست فخر أبناء الوطن بمنجزات مؤسس الدولة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه" .

وقال الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان خلال لقاء بالمشاركين في الاحتفال إن القيادة الحكيمة تشعر بالفخر والاعتزاز بأبنائها وهم يعبرون بعفوية في كل بقعة من بقاع هذه الأرض عن محبتهم وانتمائهم وفخرهم بوطنهم معربا سموه عن سعادته وإخوانه أولياء العهود بالوقوف صفا واحدا أمام رايتنا وفاء وعرفانا لمن رفعها في الثاني من ديسمبر عام 1971 .

حضر مراسم الاحتفال بالعلم .. سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في المنطقة الغربية ومعالي محمد أحمد المر رئيس المجلس الوطني الاتحادي وسمو الشيخ سيف بن محمد آل نهيان وسمو الشيخ سرور بن محمد آل نهيان وسمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني وسمو الشيخ سعيد بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي وسمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وسمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان نائب مستشار الأمن الوطني وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي وسمو الشيخ ذياب بن زايد آل نهيان وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية وسمو الشيخ عمر بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية وسمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان رئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا للرعاية الإنسانية وذوي الاحتياجات الخاصة وسمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة وسمو الشيخ محمد بن خليفة آل نهيان عضو المجلس التنفيذي ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع ومعالي الشيخ سلطان بن طحنون آل نهيان رئيس دائرة النقل رئيس هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة وعدد من الشيوخ والوزراء وكبار المسؤولين من المدنيين والعسكريين .

وتضمن الاحتفال تقديم عروض جوية بالطائرات قدمها فريق الفرسان للاستعراضات الجوية مشكلة من ألوان علم الإمارات لوحة فنية تعبر عن أفراح الوطن بهذه المناسبة الوطنية الغالية.