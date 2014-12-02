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إحالة أوراق 185 متهماً إلى المفتي على خلفية “أحداث مذبحة كرداسة”

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إحالة أوراق 185 متهماً إلى المفتي على خلفية “أحداث مذبحة كرداسة” إحالة أوراق 185 متهماً إلى المفتي على خلفية “أحداث مذبحة كرداسة”

قررت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة وعضوية المستشارين ياسر ياسين، وعبد الرحمن صفوت، وأمانة سر أحمد صبحى جلسة إحالة 185 متهما بـ”مذبحة كرداسة”، والتى أعقبت فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة،لفضيلة المفتى.

كما حددت المحكمة جلسة 24يناير المقبل لنطق بالحكم .

وكانت النيابة وجهت للمتهمين تهمة الاشتراك فى “مذبحة اقتحام مركز شرطة كرداسة” التى وقعت فى أغسطس الماضى، وراح ضحيتها 11 ضابطًا من قوة القسم، والتمثيل بجثثهم، بجانب شخصين آخرين من الأهالى تصادف وجودهما بالمكان، والشروع فى قتل 10 أفراد آخرين من قوة مركز شرطة، وإتلاف مبنى القسم، وحرق عدد من سيارات ومدرعات الشرطة، وحيازة الأسلحة النارية الثقيلة.

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