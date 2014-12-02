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مصادر..الرئاسة تدرس إصدار قانون حماية الثورة لتجريم إهانة 25 يناير و30 يونيو

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مصادر..الرئاسة تدرس إصدار قانون حماية الثورة لتجريم إهانة 25 يناير و30 يونيو مصادر..الرئاسة تدرس إصدار قانون حماية الثورة لتجريم إهانة 25 يناير و30 يونيو

 

الرئيس عبد الفتاح

قالت مصادر أن الرئاسة تدرس إصدار تشريع خلال الأسبوع المقبل لحماية ثورتي 25 يناير و30 يونيو من أى إساءة تتعرض لها الثورتان .
> وأضافت المصادر أن القانون سيتضمن عقوبات رادعة لمن يقوم بالإساءة إلي كل من الثورتين وذلك بالاستناد الى الدستور المصري الصادر فى شهر يناير الماضي باعتبار 25 يناير و30 يونيو ثورتين
> يذكر أن الرئيس السيسي خلال لقائه بالاعلاميين أكد ان 25 يناير ثورة لا تقبل الجدل أو التشكيك.
> يذكر أن محاولات الهجوم والانتقاد على ثورة 25 يناير زادت خلال الفترة الأخيرة لدرجة ظهور بعد الإعلاميين وصوفها بالمؤامرة الخارجية، كما ان تنظيم الإخوان الإرهابي وأنصاره زاد من نبرة اعتراضهم وانتقادهم لثورة 30 ينويو.

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