إيفرتون ينفي الاهتمام بضم صلاح

نفى روبرتو مارتينيز المدير الفني لإيفرتون نية فريقه في ضم محمد صلاح جناح تشيلسي في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأشارت عدة تقارير صحفية إلى أن إيفرتون وعدة أندية ترغب في ضم صلاح الذي لا يلعب كثيرا مع تشيلسي هذا الموسم.

وأكدت التقارير أن ما يعيق إيفرتون عن حسم الصفقة للآن، أنه يمتلك في صفوفه لاعبا معارا من تشيلسي وهو الغاني كريستيان أتسو، ولا يمكن لإيفرتون استعارة لاعبين من ناد واحد. لهذا يرغب فريق المدرب روبرتو مارتينيز في فسخ عقده مع أتسو حتى يتسنى له ضم صلاح.

وقال مارتينيز في تصريحات نشرها الحساب الرسمي لإيفرتون عبر تويتر إن هذه التقارير غير صحيحة وأنه لا يرغب في ذلك.

صلاح لم يشارك كأساسي في أي مباراة لتشيلسي هذا الموسم بالدوري الإنجليزي الممتاز، وهو ما يدفع النادي اللندني لدراسة موقفه عن كثب.

جوزيه مورينيو المدير الفني لتشيلسي يرى أن اللاعب يحتاج لفترة إعارة مع ناد يشارك في الدوري الإنجليزي الممتاز، حتى يكتسب الخبرة التي تنقصه ويصبح جاهزا لارتداء قميص الزرق.

ويرفض مورينيو بيع صلاح بشكل نهائي، إذ لازال يرى في الصفقة التي كلفت تشيلسي 11 مليون جنيه استرليني أملا في المستقبل، خاصة وأن المصري الدولي في الـ22 من عمره.