أخبار عاجلة

جامعة بورسعيد تختبر مبادرة جديدة لتحويل المناهج الدراسية إلى عروض مسرحية (صور) -
ننشر مسودة قانون التأمين الصحي بعد موافقة الحكومة -
مشروب تناوله صباحًا لتقوية الرغبة الجنسية والقلب والحماية من السرطان -
مساء dmc - لقاء خاص مع الكولونيل/ ريتشارد بلاك السيناتور السابق بالكونجرس الأمريكي عن ولاية فيرجينيا -
7 حقائق عن مطاعم الوجبات السريعة.. سلطات غير صحية وقهوة ضارة -
تعرف على موعد انتهاء أزمة «جنون سعر الطماطم» -
بايرن ميونيخ يسقط أمام هوفنهايم في «البوندسليجا» -
رغم هدفي صلاح.. روما يودع كأس إيطاليا على يد لاتسيو -
إبراهيموفيتش: «الأسد ما زال على قيد الحياة» -
بث مباشر| «مانشستر يونايتد×إيفرتون» في البريميرليج -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

إيفرتون ينفي الاهتمام بضم صلاح

Google+ Print
إيفرتون ينفي الاهتمام بضم صلاح إيفرتون ينفي الاهتمام بضم صلاح

نفى روبرتو مارتينيز المدير الفني لإيفرتون نية فريقه في ضم محمد صلاح جناح تشيلسي في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأشارت عدة تقارير صحفية إلى أن إيفرتون وعدة أندية ترغب في ضم صلاح الذي لا يلعب كثيرا مع تشيلسي هذا الموسم.

وأكدت التقارير أن ما يعيق إيفرتون عن حسم الصفقة للآن، أنه يمتلك في صفوفه لاعبا معارا من تشيلسي وهو الغاني كريستيان أتسو، ولا يمكن لإيفرتون استعارة لاعبين من ناد واحد. لهذا يرغب فريق المدرب روبرتو مارتينيز في فسخ عقده مع أتسو حتى يتسنى له ضم صلاح.

وقال مارتينيز في تصريحات نشرها الحساب الرسمي لإيفرتون عبر تويتر إن هذه التقارير غير صحيحة وأنه لا يرغب في ذلك.

صلاح لم يشارك كأساسي في أي مباراة لتشيلسي هذا الموسم بالدوري الإنجليزي الممتاز، وهو ما يدفع النادي اللندني لدراسة موقفه عن كثب.

جوزيه مورينيو المدير الفني لتشيلسي يرى أن اللاعب يحتاج لفترة إعارة مع ناد يشارك في الدوري الإنجليزي الممتاز، حتى يكتسب الخبرة التي تنقصه ويصبح جاهزا لارتداء قميص الزرق.

ويرفض مورينيو بيع صلاح بشكل نهائي، إذ لازال يرى في الصفقة التي كلفت تشيلسي 11 مليون جنيه استرليني أملا في المستقبل، خاصة وأن المصري الدولي في الـ22 من عمره.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع