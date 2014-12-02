«القاهرة» تهدم 6 عقارات وترمم اثنين بحلوان «لخطورتهم الداهمة»

قرر الدكتور جلال مصطفى سعيد، محافظ القاهرة، الثلاثاء، منح وحدات سكنية من مخصصات المحافظة لأسر 6 عقارات تقرر هدمها بنطاق حي حلوان بمنطقة عزبة زين، بناء على تقرير لجنة معاينة المنشآت الآيلة للسقوط بالمنطقة الجنوبية، والتي عاينت 8 عقارات ذات خطورة داهمة، أوصت خلالها بهدم 6 عقارات وترميم عقارين.

وأصدر المحافظ توجيهاته بالشروع في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لإصدار قرارات الإزالة وتراخيص الهدم للعقارات الستة وترميم العقارين الآخرين، مع تعويض المضارين بوحدات سكنية واستضافة سكان العقارين المقرر ترميمها لحين الانتهاء من التدعيم وعودتهم لمساكنهم مع عقد اجتماع مع السكان لتوضيح القرارات وأهمية الإخلاء لتنفيذ القرارات.

وأشار اللواء ياسين طاهر، نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، أنه أصدر تعليماته لحي حلوان بسرعة انتهاء استخراج القرارات وتصاريح الهدم اليوم، وتم الاجتماع مع سكان العقارات وتم توضيح خطورة الأمر وضرورة استجابتهم لقرارات المحافظة وإجلائهم بالتراضي، مع نقلهم لوحدات سكنية تابعة للمحافظة.