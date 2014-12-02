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غداً.. وقفة أمام نقابة الصحفيين للمطالبة بالإفراج عن صحفي جريدة المصريون

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غداً.. وقفة أمام نقابة الصحفيين للمطالبة بالإفراج عن صحفي جريدة المصريون غداً.. وقفة أمام نقابة الصحفيين للمطالبة بالإفراج عن صحفي جريدة المصريون

أعلن عدد من الصحفيين تنظيم وقفة احتجاجية، ظهر غد الأربعاء ، على سلالم نقابة الصحفيين، للمطالبة بالإفراج الفوري عن أيمن صقر الصحفي بجريدة المصريون، بعد إلقاء القبض عليه الجمعة الماضية.

وكانت قوات الأمن قد ألقت القبض على الزميل صقر، بكمين مسطرد، أثناء عودته من تغطية الاشتباكات التي جرت بمنطقة المطرية، خلال مظاهرات “انتفاضة الشباب المسلم”، التي دعت لها الجبهة السلفية.

وقال الداعون للوقفة: إن النيابة قررت حبسه ١٥يومًا، على ذمة التحقيق، انتظارًا لتحريات الأمن الوطني، مؤكدين على أن موقع المصريون قدّم كافة الأوراق التي تثبت عمله الصحفي بالموقع، ولكن النيابة طلبت تحريات الأمن الوطني، وتم ترحيله مرة أخرى إلى قسم شرطة المطرية.

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