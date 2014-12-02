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بالفيديو: الكونتورينغ لإخفاء عيوب الوجه

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بالفيديو: الكونتورينغ لإخفاء عيوب الوجه بالفيديو: الكونتورينغ لإخفاء عيوب الوجه

الثلاثاء 02-12-2014 14:51

تطورّت تقنيات المكياج، وأصبح بامكان كلّ سيدة الحصول على شكل الوجه الذي تريد، عبر إخفاء كلّ عيوب البشرة، تصغير الأنف، تكبير الوجنتين وغيرها... تعرف هذه التقنية بالكونتورنج، إذ تعتمد على تدرّجات مختلفة من كريم الأساس والكونسيلر، لتسليط الضوء على النقاط الجميلة في الوجه.

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1.اختاري كريم الأساس الذي يناسب نوع ولون بشرتك.
2.ضعي كريم الأساس بالفرشاة على كامل وجهك، واكثري منه قليلاً في المنطقة المتوسطة، إذ تحتاج الى إخفاء العيوب جيّداً.
3.انتقلي إلى الكونسيلر الفاتح، وضعيه بالفرشاة المسطّحة على طريقة التربيت تحت العينين.
4.ضعي الكونسيلر على عظمة الأنف، من الأعلى الى الأسفل
5.امزجي الكونسيلر بالإسفنجة
6. تجنّبي وصول الكونسيلر إلى الرموش السفلى، كي لا يؤدّي ذلك إلى جعل عينيك تبدوان أصغر حجماً والدوائر السوداء تحت العينين ستبدو أكثر قتامة.
7.استخدمي البودرة الشفافة على المناطق الوسطى في الوجه.
8.حدّدي وجنتيك وارفعيهما بكريم الأساس الداكن، بحركات تصاعديّة.
9.استخدمي بودرة الخدود على كامل الوجنتين، لجعل الوجه يبدو أنحف.

تابعي الفيديو لمزيد من التفاصيل.

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