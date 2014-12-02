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4 خطوات لإزالة الشعر الزائد بسهولة

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4 خطوات لإزالة الشعر الزائد بسهولة 4 خطوات لإزالة الشعر الزائد بسهولة

الخميس 27-11-2014 16:43

جميعنا يعرف مقدار الألم والتعب الذي يصيبنا بسبب عملية إزالة شعر الجسم الزائد، وبالتالي فمعظم السيدات يبحثن عن الكثير من الحلول للهروب من هذا الألم. لا تقلقي بعد اليوم؛ فهناك فعلًا بعض الخطوات التي يمكنك القيام بها حتى تحافظي على سلاسة بشرتك لفترة أطول، وبالتالي فلن تحتاجي إلى القيام بعملية إزالة الشعر إلا بعد فترة طويلة.

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1.تقشير البشرة
قبل أن تبدئي في إزالة شعر جسمك عليك تقشيره أولًا؛ فعملية فرك الجلد ستساعدك في التخلص من خلايا الجلد الميتة، وبالتالي رفع الشعيرات الصغيرة التي تختبئ تحت سطح الجلد، مما يتيح لك فرصة الحصول على إزالة شعر أسهل، وجلد أنعم.
2.استخدام أداة إزالة الشعر الجيدة
عند اختيار الأداة المستخدمة لإزالة الشعر كالماكينة أو السكر أو حتى الشفرة عليك التأكد من اختيار النوعية المناسبة لبشرتك، فعلى سبيل المثال إذا كانت بشرتك من النوع الجاف فعليك حينها أن تختاري الشفرة التي تحتوي على شريط الترطيب، أو السكر الغني بالأعشاب المرطبة، أو حتى الماكينة الناعمة المرنة المخصصة للتعامل مع الجلد الجاف لتضمني عملية إزالة للشعر أكثر سلاسة وأقل ألمًا.
3.اتجاه إزالة الشعر
ابدئي دائمًا بإزالة شعر قدميك، وعندما تفعلين ذلك فعليك أن تبدئي من أسفل الساق عند الكاحلين بعكس اتجاه نمو الشعر مع الانتقال لأعلى حتى تصلي إلى أعلى الساق وهكذا، فهذه الطريقة ستضمن لك إزالة شعر أسهل، ووقت أطول قبل بداية ظهور الشعر مجددًا.
4.تطبيق مرطب البشرة
بعد الانتهاء من عملية إزالة الشعر مباشرة عليك ترطيب بشرتك التي قمتِ بإزالة الشعر منها، فالترطيب سيبقي بشرتك ناعمة، كما سينعم من الشعر الزائد عند بداية خروجه مجددًا.

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