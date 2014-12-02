عبير حوراني تلف العالم العربي بتقنيّة تصحيح الحواجب الجديدة

بيروت- سيدتي نت

بعد أن كشفت لموقع "سيدتي نت" تقنياتها الحديثة في عالم المكياج والتاتو، ها هي عبير حوراني تبدع في تصحيح أصعب أشكال تاتو الحواجب المشوّهة وذلك من خلال تقنيات الليزرالحديثة وغيرها من تقنيات إزالة التاتو القديم، ثم تصحيحه ليصبح على أجمل وأفضل شكل.

تابعت سيدتي مع عبير آخر صيحات التجميل عبر تصويراتها الخاصة والتي نالت إعجاب الكثيرات من النساء العربيات.

واليوم تثبت عبير صحة خبرتها وبراعتها في تجميل المرأة وتزيينها وتصحيح حاجبيها بشكل خاص مع تصميم أشكال مميّزة تليق بالمرأة وبشكلها الطبيعي من خلال رسم التاتو على طريقة شعرة شعرة في لبنان وعلى صعيد العالم العربي.

بالإضافة إلى هذا، تقوم عبير برسم الشفتين بلون طبيعي مع تصحيح الرسم السابق وإبراز الشفتين بطريقة جذّابة.