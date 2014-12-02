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حبس شخصين ارتديا زي منقبات لسرقة فرع شركة خاصة بالأقصر‎

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حبس شخصين ارتديا زي منقبات لسرقة فرع شركة خاصة بالأقصر‎ حبس شخصين ارتديا زي منقبات لسرقة فرع شركة خاصة بالأقصر‎

المتهمين

أمرت نيابة الأقصر بإشراف المستشار وليد البيلي المحامي العام لنيابات الأقصر حبس شخصين ضبطا أثنا تخفيهما في زي منقبات خلال محاولتهما سرقة فرع شركة ​تجارية بالمحافظة 4 أيام علي ذمة التحقيقات .

كان اللواء منتصر أبوزيد مدير أمن الأقصر إخطارا من العميد أحمد شتا رئيس فرع البحث الجنائي بالمديرية يفيد بتمكن الأهالي من ضبط شخصين يرتديان نقاب أثناء شروعهما في سرقة فرع ​شركة تجارية​ بالقرب من موقف سيارات أرمنت وبحوزتهما حبال وسكينة وشريط لاصق .

علي الفور انتقلت قوة أمنية الي موقع البلاغ والقت القبض علي المتهمين، وتبين من تحريات المباحث أن الأول وهو العقل المدبر يعمل مندوب مبيعات بالشركة ويدعي “أحمد.ي.م” -27 سنة- مقيم منشأة العماري، وصديقه “حسن.س.م” -31 سنة- فكهاني، مقيم ذات الناحية وثالث فر هاربا فور رؤيته للأهالي كانوا يرتدون زي منقبات و يخططون لسرقة فرع ​الشركة بالاقصر من خلال تكميمهم محاسب الشركة وربطه بالحبال التي كانت بحوزتهم والاستيلاء علي الأموال المتواجدة بالخزينة.

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