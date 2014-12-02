حبس شخصين ارتديا زي منقبات لسرقة فرع شركة خاصة بالأقصر‎

أمرت نيابة الأقصر بإشراف المستشار وليد البيلي المحامي العام لنيابات الأقصر حبس شخصين ضبطا أثنا تخفيهما في زي منقبات خلال محاولتهما سرقة فرع شركة تجارية بالمحافظة 4 أيام علي ذمة التحقيقات .
كان اللواء منتصر أبوزيد مدير أمن الأقصر إخطارا من العميد أحمد شتا رئيس فرع البحث الجنائي بالمديرية يفيد بتمكن الأهالي من ضبط شخصين يرتديان نقاب أثناء شروعهما في سرقة فرع شركة تجارية بالقرب من موقف سيارات أرمنت وبحوزتهما حبال وسكينة وشريط لاصق .
علي الفور انتقلت قوة أمنية الي موقع البلاغ والقت القبض علي المتهمين، وتبين من تحريات المباحث أن الأول وهو العقل المدبر يعمل مندوب مبيعات بالشركة ويدعي “أحمد.ي.م” -27 سنة- مقيم منشأة العماري، وصديقه “حسن.س.م” -31 سنة- فكهاني، مقيم ذات الناحية وثالث فر هاربا فور رؤيته للأهالي كانوا يرتدون زي منقبات و يخططون لسرقة فرع الشركة بالاقصر من خلال تكميمهم محاسب الشركة وربطه بالحبال التي كانت بحوزتهم والاستيلاء علي الأموال المتواجدة بالخزينة.