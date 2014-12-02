تكثيف البحث لإنقاذ سائح نمساوي فقد خلال رحلة غوص بالبحر الأحمر‎

فقد سائح نمساوي الجنسية بمياه البحر الأحمرخلال قيامه برحلة بحرية لممارسة رياضة الغوص فيما تكثف مباحث السياحة واجهزة البحث والانقاذ من جهودها للبحث عن السائح النمساوى المفقود.

تلقى اللواء حمدى الجزار مدير أمن البحر الأحمر، إخطارا من العقيد علاء صابر رئيس مباحث سياحة سفاجا، يفيد فقد “جورج رولزاتنير” نمساوى الجنسية، وذلك أثناء قيامه برحلة غطس بالقرب من الفندق الذى يقيم به.

كان السائح النمساوى يقوم برحلة غطس بجزيرة “روج سالم” على بعد 20 كم من شواطئ مدينة سفاجا ضمن فوج سياحى، وعقب انتهاء الرحلة تم اكتشاف عدم خروج السائح مع السائحين وتم تحرير محضر بالواقعة، جارى عمليات البحث عن السائح.