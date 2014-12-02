أخبار عاجلة

جامعة بورسعيد تختبر مبادرة جديدة لتحويل المناهج الدراسية إلى عروض مسرحية (صور) -
ننشر مسودة قانون التأمين الصحي بعد موافقة الحكومة -
مشروب تناوله صباحًا لتقوية الرغبة الجنسية والقلب والحماية من السرطان -
مساء dmc - لقاء خاص مع الكولونيل/ ريتشارد بلاك السيناتور السابق بالكونجرس الأمريكي عن ولاية فيرجينيا -
7 حقائق عن مطاعم الوجبات السريعة.. سلطات غير صحية وقهوة ضارة -
تعرف على موعد انتهاء أزمة «جنون سعر الطماطم» -
بايرن ميونيخ يسقط أمام هوفنهايم في «البوندسليجا» -
رغم هدفي صلاح.. روما يودع كأس إيطاليا على يد لاتسيو -
إبراهيموفيتش: «الأسد ما زال على قيد الحياة» -
بث مباشر| «مانشستر يونايتد×إيفرتون» في البريميرليج -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

القبض على طالب وبحوزته مادة سامة خلال زيارته لوالده المحبوس بمركز شرطة قويسنا

Google+ Print
القبض على طالب وبحوزته مادة سامة خلال زيارته لوالده المحبوس بمركز شرطة قويسنا القبض على طالب وبحوزته مادة سامة خلال زيارته لوالده المحبوس بمركز شرطة قويسنا

مديرية أمن المنوفية

ألقت مديرية أمن المنوفية، اليوم الثلاثاء، القبض على طالب، وبحوزته مادة سامة، أثناء زيارته والده المحبوس بالسجن المركزى بمركز شرطة قويسنا.

تلقى اللواء ممتاز فهمى مدير أمن اخطارا من رئيس مباحث قويسنا يفيد بضبط “أحمد ع . ع . ا” -16 سنة- طالب، ومقيم قرية أشليم ؛ اثناء زيارته لوالدة المحبوس إحتياطياً، على ذمة قضية خطف، وبحوزته عبوة حليب غير محكمة الغلق، وبفحص محتواها ؛ تلاحظ أن بداخلها مادة سوداء اللون ” يشتبه أن تكون مادة سامه “.

تم التحفظ على المضبوطات ؛ وتحرر عن ذلك المحضر رقم 7848 إدارى مركز قويسنا لسنة 2014م.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا