القبض على طالب وبحوزته مادة سامة خلال زيارته لوالده المحبوس بمركز شرطة قويسنا

ألقت مديرية أمن المنوفية، اليوم الثلاثاء، القبض على طالب، وبحوزته مادة سامة، أثناء زيارته والده المحبوس بالسجن المركزى بمركز شرطة قويسنا.

تلقى اللواء ممتاز فهمى مدير أمن اخطارا من رئيس مباحث قويسنا يفيد بضبط “أحمد ع . ع . ا” -16 سنة- طالب، ومقيم قرية أشليم ؛ اثناء زيارته لوالدة المحبوس إحتياطياً، على ذمة قضية خطف، وبحوزته عبوة حليب غير محكمة الغلق، وبفحص محتواها ؛ تلاحظ أن بداخلها مادة سوداء اللون ” يشتبه أن تكون مادة سامه “.

تم التحفظ على المضبوطات ؛ وتحرر عن ذلك المحضر رقم 7848 إدارى مركز قويسنا لسنة 2014م.