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بالفيديو - هدف قاتل يُنصر حمادة صدقي على حسن شحاتة

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بالفيديو - هدف قاتل يُنصر حمادة صدقي على حسن شحاتة بالفيديو - هدف قاتل يُنصر حمادة صدقي على حسن شحاتة

قاد رجب نبيل لاعب وادي دجلة فريقه للفوز على المقاولون العرب بهدف قاتل في الدقيقة 88 من عمر المباراة.

وواجه وادي دجلة بقيادة حمادة صدقي، المقاولون العرب بقيادة حسن شحاتة في الجولة الـ11 من الدوري المصري.

رأسية مدافع دجلة هزت شباك المقاولون قبل نهاية المباراة بدقيقتين، ليعلن عن خسارة أولى لحشن شحاتة العائد من جديد لتدريب المقاولون العرب.

واقترب دجلة من الصدارة، إذ ارتفع رصيده إلى 20 نقطة في المركز الثالث بالتساوي مع إنبي وبفارق نقطة وحيدة عن المتصدر الزمالك.

بينما تجمد المقاولون عند النقطة العاشرة في المركز الـ15.

شاهد - هدف فوز دجلة القاتل في مرمى المقاولون

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فيديو اليوم السابع

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