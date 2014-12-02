منة فضالي: أجريت جراحة في الرحم وحالتي في تحسّن

قبل عدة أيام فوجئت الفنانة منة فضالي بآلام شديدة اضطرتها لإجراء كشف طبي لدى الدكتور شريف جوهر، ليتبين بأنها مصابة بما يسمى ببطانة الرحم المهاجرة.

وفي تصريح خاص لـ"سيدتي نت"، أكدت منة أنها فوجئت بعد الكشف بإصابتها، وقرر الطبيب إجراء جراحة عاجلة لها وقالت "أشعر الآن ببعض الراحة لكني لا زلت في مرحلة النقاهة، وخلال أسبوع على الأكثر سأستأنف تصوير الجزء الثاني من مسلسل "سلسال الدم" كما أستعد لتصوير دوري في مسلسل "وش تاني" مع النجم كريم عبد العزيز لشهر رمضان المقبل ".

وأضافت منة "أحمد الله على قضائه فلقد تعرضت للكثير من الوعكات مؤخراً، ولكني راضية بكل ما يحدث لي وأتمنى أن تنتهي هذه الأزمات على خير".