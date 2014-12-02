علماء: حشرات تنظف طرق نيويورك من القمامة

قال علماء من أمريكا إن هناك حشرات طائرة وحشرات سائرة تلعب دورا مهما كمنظف للشوارع من القمامة.

وأوضح الباحثون أن مثل هذه الحشرات تقوم في الحارة الوسطى وحدها لطريق برودوي وويست ستريت وسط مدينة نيويورك بالتخلص من بقايا طعام تقدر بنحو 60 ألف ساندوتش هوت دوج سنويا.

ورأى الباحثون في دراستهم التي نشروا نتائجها، الثلاثاء، في مجلة «جلوبال تشينج بايولوجي» أن للدور الذي تقوم به الحيوانات السائرة كمخلص من القمامة تأثيرا جانبيا إيجابيا «فكلما ازدادت كميات بقايا الطعام التي تتخلص منها هذه الحشرات كلما قلت الكميات التي تتبقى للجرذان والحمام، مما يعني أن هذه الحشرات تعمل أيضا كمضاد للآفات».