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بالصور.. رئيس جامعة المنصورة يفتتح مهرجان زراعة الأسطح

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بالصور.. رئيس جامعة المنصورة يفتتح مهرجان زراعة الأسطح بالصور.. رئيس جامعة المنصورة يفتتح مهرجان زراعة الأسطح

افتتح الدكتور محمد القناوى رئيس جامعة المنصورة، فاعليات مهرجان زراعة الأسطح بحضور الدكتور محمود المليجى، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور ماجدة نصر نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث.
> وأكد الدكتور محمد القناوى رئيس جامعة المنصورة، أن المشروع بادرة قوية لجامعة المنصورة للعمل على إنتشار زراعة الأسطح، وسيتم اعداد خطة زمنية لجميع الكليات وتعميم المشروع على أسطح الكليات، لتعظيم الاستفادة من المشروع ولتحويل الكليات الى اماكن منتجة.
> وأشار الدكتور محمود المليجى، نائب رئيس الجامعة، أنه تم عمل تجربة للتعاون بين كلية الزراعية وقطاع البيئة، وكللت بالنجاح وأتت ثمارها لتكون بداية مشروع زراعات الأسطح وإستمرار العمل به لجعل مدينة المنصورة المدينة الخضراء.

وأضاف الدكتور وليد السعدى المشرف على المشروع، أن إدارة الجامعة قدمت له كل الدعم منذ تقديم الفكرة للعمل على تفعيل المشروع وإنتشاره لتكون الجامعة ذات الأسطح الخضراء للعمل على أن تكون مدينة المنصورة المدينة الخضراء وسط مدن الدلتا.

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