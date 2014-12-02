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“مسار إجبارى” وزاب ثروت يغنون بمهرجان”علِّى صوتك ضد التحرش” الجمعة

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“مسار إجبارى” وزاب ثروت يغنون بمهرجان”علِّى صوتك ضد التحرش” الجمعة “مسار إجبارى” وزاب ثروت يغنون بمهرجان”علِّى صوتك ضد التحرش” الجمعة

يشارك فريق مسار إجبارى ومغنى الراب زاب ثروت فى مهرجان “على صوتك ضد التحرش” الموسيقى,والذى يقام على مسرح الميدان فى دار الأوبرا فى  الفترة من الثالثة الى الثامنة مسائا  يوم الجمعه 5ديسمبر .

 وتقام فعاليات المهرجان تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع التعاون الإنمائي الألماني،ويتم خلاله الاحتفال بانطلاق حملة “مجتمعي ارقى بدون تحرش”،وتشارك بة المطربة منه حسين ،وفرقة قص ولزق.

وكان المهرجان نفسه قد شهد جدلا كبيرا خلال الأيام الماضيه،عقب ما تردد عن مشا ركة مطربى المهرجانات “أوكا”و”أورتيجا” به،وهو ما دعى منظميه لإصدار بيانا لنفى ذلك.

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