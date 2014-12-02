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محلب : لا علاقة بين حكم براءة الرئيس الأسبق واسترداد أموال الدولة

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محلب : لا علاقة بين حكم براءة الرئيس الأسبق واسترداد أموال الدولة محلب : لا علاقة بين حكم براءة الرئيس الأسبق واسترداد أموال الدولة

المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء

قال المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، إن مجلس الوزراء اجتمع اليوم الثلاثاء، وناقش الاحتجاجات التى أثيرت على حكم البراءة للرئيس الأسبق، موضحا أن هناك اعتراضات واضحة من بعض القوى على حكم براءة الرئيس الأسبق ولكن لا تعليق على أحكام القضاء، مشددا على أن النائب العام هو محامى الشعب، وهو من أصدر بيانا بالطعن على الحكم.

وأضاف رئيس الوزراء، فى مؤتمر صحفى بمقر هيئة الاستثمار، أن البعض يصر على هدم الدولة وهناك دعوات بالتظاهر واحتلال ميدان التحرير، وهو أمر مرفوض تماما، قائلا: “من يحاول تهديد كيان الدولة ومقدراتها فهو خارج عن الوطنية”. وقال المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء، إن هناك تفاهم تاما من للاعتراضات على حكم براءة الرئيس الأسبق، وبالتالى كل شىء يترك للقضاء، خاصة بعد تولى النائب العام الطعن على القرار والتعبير عن اعتراض الغالبية على هذا القرار.

وأكد محلب أنه تم دراسة تشريع وسيرفع لمجلس الدولة بضم قضايا الرشوة للقضايا التى لا تسقط إلا بعد مرور 10 سنوات من ترك الخدمة، موضحا أن الحكومة سياستها واضحة للغاية.

 

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