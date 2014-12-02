بالصور.. نطلاق المؤتمر الطلابي الأول بتمريض المنيا بعنوان البيئة الآمنة والصحة

افتتح الدكتور جمال أبو المجد القائم بأعمال رئيس جامعة المنيا المؤتمر الطلابي العلمى الاقليمي الاول بكلية التمريض والمقام تحت رعايته وبحضور الدكتور أحمد كامل نعمان نائب رئيس الجامعة لشئون الطلاب والدكتورة عزه محمد حافظ عميد الكلية ورئيس المؤتمر والدكتوره صفاء عبد الرحمن سكرتير عام المؤتمر وبمشاركة طلاب كلية الصيدلة بجامعة المنيا وكليات التمريض بجامعة القاهرة وأسيوط وسوهاج وذلك بقاعة المؤتمرات بمركز الحاسب الآلى .

أكد الدكتور أبو المجد على أهمية مهنة التمريض كمهنة سامية ولا تتحقق أى جودة فى الصحة إلى بكفاءة التمريض حيث يقوم الطبيب بالتشخيص للحالة والمشكلة الأساسية هى المتابعة الدورية التى يتولاها التمريض التى لا تقل كفاءة عن عمل الطبيب فالكل يسير فى إطار منظومة متكاملة .

وأشار إلى أن الدولة تسعى لتغيير قوانين المستشفيات الجامعية لرفع قيمة الأداء والجودة المطابقة للمعايير الدولية .

كما أوضح أن هذا المؤتمر يعبر عن شباب الجامعة الذى يساهم بفاعلية فى تطوير الوطن وأضاف أن أعضاء هيئة التدريس والعاملين يعملون لخدمة الطلاب ولولا تواجدهم لتحولت الجامعات إلى مراكز بحثية .

ووجه نصيحة للطلاب بإغتنام الفرص فى تحصيل العلم وممارسة الأنشطة ويؤكد أن شباب مصر الواعى متعطش للتعليم ومضيفاً أن سياسة الجامعة خلال الفترة المقبلة دعم الأنشطة الطلابية وفتح باب الحوار والتثقيف السياسى بالتعاون مع أعضاء هيئة التدريس متمنياً حصول الكلية على الإعتماد الأكاديمي الذى يعتمد على فاعلية دور الطلاب فى التطوير والإعتماد ولا يوجد عمل بدون جوده .

ووجهت الدكتورة عزه الشكر لرئيس الجامعة لدعمه للمؤتمر وقالت فى كلمتها أن مهنة التمريض من أهم المهن الإنسانية لمساهمتها فى تقديم أفضل رعاية صحية فى ظل توفير بيئة آمنة ورعاية صحية .

وأضاف الدكتور نعمان أن مهنة التمريض مهنة سامية ويكفى أنها استغاثة للمرضى والجامعة لا تبخل بالدعم فى تفعيل مثل هذه الأنشطة .

ناقش الطلاب من كلية الصيدلة والتمريض من الجامعات المشاركة الأبحاث المقدمة فى مجال البيئة الآمنة والصحة من خلال المحاور الثلاثة للمؤتمر .