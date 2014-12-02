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تحليل بالفيديو - سهم الإسماعيلي الذي قد يخترق الزمالك

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لو ترك الزمالك حسني عبد ربه، محمود عبد العزيز أو عمرو السولية يتسلمون الكرة.. غالبا ستكون النتيجة هدفا لجون أنطوي في مرمى محمد أبو جبل. أو هكذا تقول الأرقام ومقاطع الفيديو الخاصة بالدراويش.

الإسماعيلي يستضيف الزمالك في قمة الجولة الـ12 من عمر الدوري المصري، الذي يشهد تنافسا في بدايته بين فرسان القلعة البيضاء مع إنبي على المقدمة كون الأهلي بعيد عن السباق كون لديه رصيد كبير من المباريات المؤجلة بسبب مشاركاته الإفريقية.

فريق الدراويش عانى من خصم 6 نقاط في بداية موسمه بسبب عدم دفع مستحقات للاعبين سابقين له، لهذا احتلال الإسماعيلي لمركز متأخر في جدول الدوري لا يعني أن مستواه غير جيد، خاصة بالنظر إلى فوزه الأخير بثلاثة أهداف جميلة.

لهذا يقدم FilGoal.com تحليلا لنقطة قوة في الإسماعيلي، قد تكون حاسمة في موقعة الزمالك.

جون أنطوي

هناك مهاجم لا يتحرك إلا حين تصله الكرة.. هذا المهاجم يكون محطة لعب لرفاقه ويربط خطوط فريقه بشكل جيد.

وهناك نوع أخر من المهاجمين، يركض مباشرة حين يشعر بأن الكرة قد تصله، يتسلم الكرة وهو يركض في ظهر خطوط المنافسين..

هذا النوع الثاني من المهاجمين يكسر مصيدة التسلل، يخترق عمق دفاع الفريق بشكل أكبر من الأول.. وهذا النوع ينتمي له جون أنطوي نجم الدراويش وهداف الدوري المصري.

الفيديو التالي يوضح، كيف أن أنطوي يركض بمجرد أن تصل الكرة لأحد صناع اللعب في الإسماعيلي، لا ينتظر لحظة، ولا يكف عن الركض حتى ينفرد مرمى الخصوم لمعاقبتهم.

وكما يتضح من الفيديو، فإن كليتشي أوسونوا مهاجم الإسماعيلي كان أيضا من هذا النوع، قبل أن يترك الدراويش ويبقى في نيجيريا.

وما يجب الانتباه إليه أيضا، أن أنطوي دوما ما يتحرك من خارج منطقة الجزاء.. وذلك حتى يقف بعيدا عن الرقابة اللصيقة من دفاع الخصوم، أو ليجبرهم على مرافقته ليتركوا مساحة كبيرة في ظهرهم.

وفيما يلي خريطة أماكن تمركز أنطوي في أرض الملعب، وكما قلنا، أغلب الوقت يتحرك من خارج منطقة الجزاء.

john antoy

ومع هذا الأسلوب في التحرك من أنطوي، يأتي مفتاح الدراويش عمرو السولية.. الذي يمرر دوما في العمق حتى يستغل الطريقة المتميزة في تحرك النيجيري الدولي.

وفيما يلي خريطة تمريرات السولية والتي توضح كيف تكون أغلب كراته للأمام وداخل منطقة الجزاء.

amro sloia

لهذا، إن أخفق إبراهيم صلاح وطارق حامد في منع السولية، حسني عبد ربه، ومودي من استلام الكرة للتمرير إلى العمق.. سيستفيد الإسماعيلي من نقطة قوته، وهي سرعة أنطوي.

ذلك وخاصة في ظل غياب محمد كوفي عن دفاع الفريق الأبيض، والذي يتميز بالسرعة، عكس أحمد دويدار القادم من اتحاد الشرطة.

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فيديو اليوم السابع

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