رضا العزب: العميد هو سبب عدم مشاركتي.. ولن أرحل عن الزمالك

أكد رضا العزب مدافع الزمالك أن حسام حسن المدير الفني السابق للفريق هو سبب ابتعاده عن المشاركة مع الفريق مشيرا إلى أنه لن يرحل عن الفريق وسيقاتل حتى يحصل على الفرصة.

ولم يشارك رضا العزب في أي مباراة للزمالك هذا الموسم منذ انتقاله للفريق قادما من اتحاد الشرطة.

وقال العزب لـFilGoal.com "حسام حسن سبب عدم مشاركتي مع الفريق حتى الآن، بعد رحيله عندما أتي الجهاز الفني الجديد رأى لاعبا لم يستخدمه المدرب ولو مرة بالتالي أصبحت بعيدا عن الحسابات بعض الشيء".

وأضاف "كما أن لياقتي البدنية تأثرت بعدم المشاركة بالتأكيد، لكنني لن أرحل عن الزمالك على الرغم من وجود عروض من الإسماعيلي وسموحة لكن سأقاتل حتى أحصل على الفرصة".