بالصور..الداخلية تعلن تفاصيل إدراج الحشيش الصناعى “الفودو” على جداول المخدرات

أعلن اللواء أحمد الخولى مدير إدارة مكافحة المخدرات عن إدراج مخدر “الفودو” بجدول المخدرات الأول.

وقال اللواء أحمد الخولى المؤتمر العام الثانى والعشرين لمديرى إدارة ورؤساء أقسام مكافحة المخدرات، أن رجال الإدارة العامة رصدوا فى غضون عام 2011 اانتشار مواد بين أوساط الشباب يشتبه أن يكون تأثيرها مشابهًا لتأثير الحشيش والمارينا وذات نكهات مختلفة ويتم ترويجها داخل عبوات بلاستيكية مغلفة مدون عليها “dieselspice _ km _ pep spice” ولها أسماء شائعة منها “فودو _ اسبايسى” يتم الحصول عليها عبر شبكة المعلومات الدولية من خلال بعض المواقع الإلكترونية أو مجموعة من الأشخاص تخصصوا فى هذا المجال على أنها معطرات جو وبخور وأعشاب طبيعية وتعطى تأثيرا قويا قد تؤدى إلى الوصول لمرحلة الإدمان.

وأضاف أنه تم تشكيل على الفور لجنة ثلاثية من وزارة الداخلية ووزارة العدل ووزارة الصحة لدراسة خطورة هذا المخدر الجديد.

وأوضح اللواء أحمد الخولى أنه عقب الفحص والتحريات تمكن رجال الإدارة من ضبط كميات منها، وتبين أنها تحتوى على مواد مصنعة معمليا، مشيرا إلى أنه نظرا لعدم احتوائها على مواد مخدرة مدرجة بالجدول الملحق بقانون مكافحة المخدرات فكان لزاما وحتمية اتخاذ كل الإجراءات القانونية التى تكفل مواجهة ذلك المخدر، حيث بادرت الإدارة بعقد لجنة مشكلة من وزارة الداخلية ووزارة العدل ووزارة الصحة والتى انتهت بالتوعية بإدراج تلك المواد المخدرة على جدول المخدرات، حيث صدر قرار وزير الصحة صباح اليوم الثلاثاء رقم 691 لسنة 2014، والذى يتضمن إضافة المواد المكونة لمخدر إلى القسم الثانى من الجدول الأول بقانون المخدرات ، مضيفاً أن عقوبة حيازته تصل من الأشغال الشاقة المؤبدة إلى الإعدام.

المراسل : بكر الشرقاوى