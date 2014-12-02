بنعطية: روما أفضل من مانشستر سيتي

رشح المدافع الدولي المغربي مهدي بنعطية مدافع بايرن ميونيخ فريقه السابق روما لبلوغ الدور ثمن النهائي في دوري أبطال أوروبا و تخطي فريق مانشستر سيتي.

و أكد نجم ذئاب العاصمة سابقا أن روما أفضل و بإمكانه تخطي الفريق الإنجليزي إذا نجح في تكرار الأداء المذهل الذي ظهر به خلال فوزه علي إنتر ميلان في الدوري بنتيجة 4/2.

و صرح بنعطية لقناة راي سبورت الإيطالية "في رأيي روما أقوي من مانشستر سيتي، إذا لعبوا بنفس أداء مباراة إنتر سيتأهلوا للدور المقبل، إنهم يلعبون كرة قدم رائعة".

ويتساوي حاليا روما مع منافسيه علي بطاقة التأهل سسكا موسكو و مانشستر سيتي حيث لكل فريق 5 نقاط و لكن توجد أفضلية للفريق الإيطالي في المواجهات المباشرة أمام سسكا إلي جانب التعادل 1/1 في ملعب الإتحاد أمام بطل إنجلترا.

و يحتاج وصيف إيطاليا الفوز بأي نتيجة من أجل التأهل، أو التعادل بأقل من 2/2 و عدم فوز سسكا علي بايرن و الذي يبدو مستحيلا خاصة أن اللقاء في ألمانيا.

و عن حظوظ روما في الفوز بالدوري قال "روما و يوفنتوس هما الفريقان الأقوي في إيطاليا حاليا و سيتنافسان علي اللقب للنهاية، أحدهما يلعب الكرة الأفضل و الآخر هو يوفنتوس