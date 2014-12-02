فينجر: هنري سيعود لأرسنال يوما ما

يرى الفرنسي أرسين فينجر المدير الفني لأرسنال الإنجليزي أن مواطنه تييري هنري مهاجم الفريق السابق وهدافه التاريخي قد يعود للمدفعجية من جديد لكنه لا يعلم بعد في أي دور.

وكان فينجر قد فتح الباب أمام تييري هنري للعودة إلى أرسنال في الجهاز الفني بعد إنهاء مسيرته الكروية.

وقال فينجر للموقع الرسمي لأرسنال "ما فهمته أنه يود التفكير فيما سيفعله بعد إنهاء مسيرته، الذي أريد قوله أنني منحته الفرصة في عمر الـ17 في موناكو والآن هو بعمر الـ37، مرت 20 سنة في الملاعب تستحق الاحترام والتهنئة".

وأعلن تييري هنري رحيله عن ناديه نيويورك ريد بولز بعد أن خاض معه مباراته الأخيرة يوم السبت الماضي إلا أنه لم يفصح عن وجهته المقبلة إذا ما كان سيواصل اللعب أم سيعتزل.

وأضاف فينجر "بالتأكيد يوما ما سيعود لأرسنال، في أي دور هذا ما لا أعرفه.. وهو الأمر الذي يجب أن يفكر فيه، ما هو الاتجاه الذي يريد أن يسلكه".