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إحباط محاولة هجرة 83 من جنسيات مختلفة لايطاليا بطريقة غير شرعية‎

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إحباط محاولة هجرة 83 من جنسيات مختلفة لايطاليا بطريقة غير شرعية‎ إحباط محاولة هجرة 83 من جنسيات مختلفة لايطاليا بطريقة غير شرعية‎

أرشيفية

تمكنت قوات حرس الحدود، من إحباط محاولة 83 من جنسبات مختلفة، الهجرة غير الشرعية لدولة ايطاليا عبر شاطىء ابى قير، وتم احالتهم إلى النيابة لمباشرة التحقيقات.

كان اللواء أمين عز الدين مدير أمن الإسكندرية، قد تلقى اخطارا من المقدم عصام ابو الوفا رئيس مباحث قسم شرطة المنتزة ثانى، يفيد وردت معلومات سرية لمخابرات حرس حدود، بقيام صاحب مركب بمحاولة تهريب مجموعة من الشباب راغبى السفر الى دولة ايطاليا، بصورة غير شرعية عبر الحدود الإقليمية.

تمكنت القوات من القبض على 83 من مختلف الجنسيات منهم “13 مصرى و فلسطينى، و5 سوريين، و2 أردنيين، و5 سودانيين”، من بينهم “6 سيدات، و6 أطفال” أثناء تواجدهم بشاطى ابى قير، دائرة القسم في طريقهم لإستقلال إحدى العائمات للسفر إلي دولة إيطاليا “هجره غير شرعية.

بمناقشتهم قرروا أن القائمين على تسفيرهم صاحب المركب و اثنان اخرين ” نظير مبلغ ” 5000 جنية من كل فرد، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

 

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