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قوات الأمن تفض مظاهرة لطالبات «إخوان الأزهر»

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تمكنت قوات الأمن من فض مظاهرة للطالبات المنتميات لجماعة الإخوان المسلمين بفرع جامعة الأزهر «بنات» بمدينة نصر، الثلاثاء، فيما استمرت الدراسة بكل كليات الجامعة وسط إجراءات أمنية احترازية.

وأوضحت مصادر بجامعة الأزهر أن طالبات جماعة الإخوان تجمعن أمام كليات الهندسة والدراسات الإنسانية والتجارة، ورددن هتافات معادية للأمن ومنددة بحكم البراءة للرئيس الأسبق حسني مبارك ووزير الداخلية الأسبق ومعاونيه، ورفعن «شعار رابعة»، مما أدى لتدخل قوات الأمن بالتعاون مع الأمن الإداري وتم تفريق المظاهرة.

وأشارت المصادر الأمنية بالجامعة إلى أن بعض الطالبات أطلقن الألعاب النارية على قوات الأمن التي سارعت بتفريقهن.

وفي السياق نفسه، تسود حالة من الهدوء كليات جامعة الأزهر «بنين».

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