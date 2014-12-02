«شكري» في الخرطوم الأربعاء للمشاركة في منتدى التعاون العربي الروسي

يتوجه سامح شكري، وزير الخارجية، صباح الأربعاء، إلى العاصمة السودانية، الخرطوم، في زيارة تستغرق يومين، يجري خلالها مباحثات ثنائية مع نظيره السوداني علي كرتي، ويشارك في أعمال الاجتماع الثاني لمنتدى التعاون العربي-الروسي، فضلاً عن رئاسة وفد مصر في الاجتماع الوزاري الخامس لدول جوار ليبيا.

وقال بدر عبدالعاطي، المتحدث باسم وزارة الخارجية، إن «شكري» سيجري خلال زيارته للسودان مباحثات ثنائية رسمية مع نظيره السوداني، علي كرتي، تتركز حول العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها في كل المجالات، بجانب التحضير لاجتماعات اللجنة العليا المشتركة على مستوى رئيسي البلدين، بعد قرار ترفيعها لتصبح على المستوى الرئاسي، فضلاً عن التشاور حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وأضاف «عبدالعاطي» أن وزير الخارجية سيرأس خلال الزيارة وفد مصر المشارك في أعمال الاجتماع الثاني لمنتدى التعاون العربي الروسي، والذي سيناقش سبل تعزيز التعاون بين الدول العربية وروسيا الاتحادية في المجالات التجارية والاقتصادية والزراعية، بالإضافة إلى عدد من أهم القضايا الإقليمية وعلى رأسها الأزمة السورية والقضية الفلسطينية والأوضاع في كل من اليمن والعراق وليبيا.

ولفت المتحدث باسم الخارجية إلى أن «شكري» سيشارك، الخميس، خلال تواجده في الخرطوم، في أعمال الاجتماع الوزاري الخامس لدول جوار ليبيا، وذلك في إطار متابعة الجهود المبذولة التي بدأت يوم 25 أغسطس الماضي في القاهرة بإطلاق مبادرة دول الجوار الليبي، والتي تهدف إلى استعادة الاستقرار إلى هذا البلد، من خلال دعم المؤسسات الشرعية هناك في سعيها لبناء قدراتها للقيام بدورها في حفظ أمن البلاد ومكافحة الإرهاب وسبل تنفيذ هذه المبادرة.