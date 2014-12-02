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شيخ الأزهر والبابا تواضروس يفتتحان غدًا مؤتمر «الأزهر في مواجهة الإرهاب والتطرف»

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شيخ الأزهر والبابا تواضروس يفتتحان غدًا مؤتمر «الأزهر في مواجهة الإرهاب والتطرف» شيخ الأزهر والبابا تواضروس يفتتحان غدًا مؤتمر «الأزهر في مواجهة الإرهاب والتطرف»

شيخ الأزهر والبابا تواضروس

يفتتح فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف وقداسة البابا تواضروس الثاني بابا الأسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية غدًا الأربعاء مؤتمر الأزهر الشريف الذي يعقد بعنوان “الأزهر في مواجهة الإرهاب والتطرف” ويستمر يومين.

يشارك في المؤتمر عدد كبير من علماء المسلمين من مختلف أنحاء العالم ، ورؤساء الكنائس الشرقية، وممثلون عن بعض الطوائف الأخرى التي عانت من إجرام الجماعات الإرهابية.

ويلقي عدد من رموز وعلماء العالم الإسلامي كلمات خلال الجلسة الافتتاحية في مقدمتهم الشيخ عبد الله بن بيه رئيس منتدى تعزيز السلم في المجتمعات الإسلامية، والدكتور محمد يسيف الكاتب العام للمجلس العلمي الأعلى بالمملكة المغربية، وفضيلة الشيخ قيس آل مبارك عضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية ، والدكتور قريشي شهابي عضو مجلس حكماء المسلمين، والشيخ إبراهيم صالح الحسيني مفتي نيجيريا، الشيخ نعيم ترنافا مفتي جمهورية كوسوفا، والأب بولس مطر رئيس أساقفة بيروت للموارنة.

ويناقش المؤتمر عدة أبحاث ودراسات حول موضوعات الخلافة الإسلامية والجهاد وأساليب الجماعات الإرهابية للنيل من عقول الشباب ودور المؤسسات الدينية للتصدي للتطرف ويطلق مبادرة من علماء الأمة للتصدي للإرهاب.

أ ش أ

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