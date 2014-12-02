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5 مليون جنيه لإنشاء 15 سور لمراكز الشباب بالوادي الجديد‎

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5 مليون جنيه لإنشاء 15 سور لمراكز الشباب بالوادي الجديد‎ 5 مليون جنيه لإنشاء 15 سور لمراكز الشباب بالوادي الجديد‎

مديرية الشباب والرياضة بالوادي الجديد

أعلن يحيى دياب مدير عام الشباب والرياضة بالوادى الجديد، عن إنشاء 15 سور لمراكز الشباب بالوادى الجديد.

وقال دياب ان إنشاء الاسور لمراكز الشباب، يأتي من خلال برتوكول بين وزارة الشباب، والصندوق الاجتماعى للتنمية، بتكلفة إجمالية تصل إلى 5 مليون جنية.

وأوضح ان اسوار مراكز الشباب تشمل مراكز شباب بولاق والجزائر وعارف والخرطوم والمنيرة وفى مركز الداخلة الراشدة اسمنت غرب الموهوب والموشية وفى باريس عدن والمكس وفى الفرافرة مركز شباب الفرافرة وفى بلاط مركز شباب بلاط هذا سيتم اجراء عمليات البت والترسية لبدء الاعمال.

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