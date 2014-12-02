الطب الوقائي بالسويس تعلن سلبية نتائج طفلتين اشتبه في إصابتهما بأنفلونزا الطيور

قالت الدكتورة آمال الراعى مديرة الطب الوقائى بالسويس، ان نتيجة تحليل الطفلتين المشتبة فى إصابتهما بأنفلونزا الطيور جاءت سلبية.

وأضافت فى تصريحات خاصة ان الطفلتين لجين 4 سنوات، وجنا عامين ونصف، تم حجزهما بمستشفى الحميات أمس الاول، بعد الاشتباه فى اصابتهما بأنفلونزا الطيور، واخذ مسحه من حلقهما، وأثبت تحليل المعامل المركزية لوزارة الصحة انها يعانيان من الأنفلونزا الموسمية، ولم تصاب اياً منهما بأنفلونزا الطيور.

وأشارت الراعى إلى أن اخر حالة مصابة بانفلونزا الطيور فى السويس كانت فى نهاية عام 2010، ولم ثتبت التحاليل منذ ذلك الحين إصابه أى حالة أخرى.