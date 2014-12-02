اشتباه بتورط كوريا الشمالية في تسريب أفلام «سوني» عبر الإنترنت

أفادت تقارير إخبارية بأنه يعتقد أن كوريا الشمالية متورطة في عملية القرصنة التي تعرضت لها أجهزة الكمبيوتر الخاصة بشركة «سوني بيكتشرز» الأمريكية للترفيه، والتي تم خلالها تعطيل الأجهزة وربما تسريب أفلام لم تعرض بعد في دور السينما ليجري تحميلها عبر الإنترنت.

وذكرت صحيفة «وول ستريت جورنال»، نقلا عن مصادر لم تكشف عنها أدلت بأقوالها في التحقيقات، أن القراصنة استعانوا بأدوات مماثلة لتلك التي استخدمت ضد كوريا الجنوبية العام الماضي.

وألقت كوريا الجنوبية باللوم في هجمات قرصنة استهدفت محطات تليفزيونية وماكينات صرف نقدي بها عام 2013 على جارتها الشمالية المعزولة.

ومن المقرر أن تطلق شركة «سوني بيكتشرز» فيلما كوميديا حول خطة لاغتيال الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون.

ووجهت بيونج يانج في يونيو الماضي انتقادات ضد الفيلم الذي يحمل عنوان «ذي إنترفيو» ووصفته بأنه «عمل إرهابي وحربي».