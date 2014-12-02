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محافظ القاهرة يستقبل شعلة دورة الاولمبياد الخاص المقامة تحت رعاية رئيس الجمهورية

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محافظ القاهرة يستقبل شعلة دورة الاولمبياد الخاص المقامة تحت رعاية رئيس الجمهورية محافظ القاهرة يستقبل شعلة دورة الاولمبياد الخاص المقامة تحت رعاية رئيس الجمهورية

جلال السعيد محافظة القاهرة

استقبل الدكتور جلال مصطفى سعيد محافظ القاهرة شعلة دورة الألعاب الإقليمية الثامنة للأولمبياد الخاص بمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا فى ختام جولتها بجميع محافظات الجمهورية ، والتى تقام بالقاهرة خلال الفترة من 3 ـ 11 ديسمبر الجارى تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بحضور هانى محمود الرئيس التنفيذى للاولمبياد الخاص ومحمد سويلم مدير مديرية الشباب والرياضة ، وفاطمة خضير مدير مديرية التربية والتعليم ولفيف من الرياضيين وذوى الاحتياجات الخاصة .
> وفور ختام مراسم استلام الشعلة تحرك الموكب لزيارة قلعة محمد على.

وأشار المحافظ الى أهمية الحدث واختيار لإقامة هذا الاولمبياد على مستوى منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا بمشاركة ابطال 15 دولة وقال إنه رسالة للجميع على استقرار الاوضاع فى مصر وقدرتها على تنظيم الاحداث العالمية بها، ويتزامن هذا الحدث الرياضى الهام مع اقامة مارثون الشيخ زايد الخيرى المقام يوم الجمعة القادم لصالح مستشفى 57357، والذى سبق اقامته مرتان من قبل احدهما فى ابو ظبى والآخر بالولايات المتحدة الامريكية.

وأوضح هانى محمود المدير التنفيذى للأولمبياد الخاص بأن الاولمبياد يشمل 14 لعبة رياضية بالإضافة الى لعبتي استعراض،  وسوف تنطلق فعاليات الاولمبياد خلال الفترة من 3 الى 11 ديسمبر الحالى ، على أن يكون الافتتاح فى ملعب الدفاع الجوى الجمعة المقبل، وتقام الفعاليات فى صالات استاد القاهرة والشرطة والبولينج ، وتشارك مصر فى كافة الالعاب بحوالى 300 لاعب وسوف يقام سباق المسافات الطويلة بقناة السويس تحت رعاية الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس.

أ ش أ

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