الجريب فروت يقي من أمراض القلب وسرطان البروستاتا ويدعم جهاز المناعة

كتب : روان مسعد منذ 37 دقيقة

تعتبر ثمرة الجريب فروت، من أنفع الفواكه على الإطلاق، فبالإضافة إلى احتوائها على كميات كبيرة من الفيتامينات والمعادن والألياف، فإن الدراسات تضيف لها بشكل مستمر عدد كبير من الفوائد الصحية الأخرى.

وتساعد ثمرة الجريب فروت على دعم جهاز المناعة، وذلك لاحتوائها على كميات كبيرة من فيتامين C، والذي يساعد أيضا في الحد من ظهور أعراض البرد ويقلل من حدة الربو والتهاب المفاصل الروماتيزمي، كما أوضح الباحثون أن تناول أطعمة تحتوي على نسبة عالية من فيتامين C تقلل من فرص الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية والسرطان.

ولا يحتوي الجريب فروت، على كميات هائلة من فيتامين C فقط لكنه أيضا مصدر ممتاز للبوتاسيوم وفيتامين A والبكتين، وهو من الألياف القابلة للذوبان التي تعمل على خفض الكوليسترول وإبطاء تراكم الترسبات على جدران الأوعية الدموية من الداخل.

وقد أوضحت دراسة، أن الجريب فروت يساعد على إصلاح الحمض النووي في الخلايا البشرية التالفة عند الرجال بسبب مرض سرطان البروستاتا، فعندما يكبر الرجال تزيد خلاياهم في الانقسام وهذا يؤدي إلى تمحور الحمض النووي الخاص بهم الـ"DNA"، والجريب فروت تساعد على إصلاح هذا التلف وتحمي الجسم من الإصابة بالسرطان.

ووفقا لدراسة أخرى نشرت في بريطانيا فإن تناول من 2 إلى 4 أكواب يوميا ينقي الكلى من السموم، كما يخفض من خطر الإصابة بحصى الكلى، وتناول هذه الفاكهة يعتبر طريقة رائعة لتحسين الصحة العامة، وكذلك إنقاص الوزن، فقد أثبتت دراسات وأبحاث صحية كثير قدرة هذه الثمرة على فقدان الوزن وتحسين الصحة.