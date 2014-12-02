قائمة الأهلي من 16 لاعبا في نهائي الكونفدرالية

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هي قائمة اضطرارية، تضم 16 لاعبا فقط يقودون الأهلي في حلم وصوله إلى كأس الكونفدرالية كأول فريق مصري يحقق ذلك.

الأهلي خاض لقاء الذهاب بقائمة من 17 لاعبا، فقد منهم محمود حسن "تريزيجيه" لاعب الفريق بسبب حصوله على بطاقة صفراء كانت الثانية في سجله خلال الأدوار الحاسمة من البطولة.

لهذا انخفض العدد في القائمة إلى 16 لاعبا، يقودهم عبد الله السعيد وشريف عبد الفضيل العائدان من الإصابة.

ويفتقد الأهلي لخدمات هدافه عمرو جمال، وحارسه الأساسي شريف إكرامي، ومهاجمه المخضرم محمد ناجي "جدو" بسبب إصابات طويلة الأمد.

جدير بالذكر أن الأهلي خسر جولة الذهاب بهدفين مقابل هدف يتيم سجله تريزيجيه نفسه من صناعة رمضان صبحي.

ويحتاج الأهلي لتحويل النتيجة والفوز على سيوي سبورت في جولة الإياب التي تقام مساء السبت على استاد القاهرة بحضور 25 ألفا من الجماهير الداعمة للشياطين الحمر.

وجاءت قائمة الأهلي:

المرمى: أحمد عادل، مسعد عوض

الدفاع: محمد نجيب، سعد سمير، شريف عبد الفضيل، باسم علي، صبري رحيل

الوسط: حسام عاشور، حسام غالي، أحمد خيري، تريزيجيه، وليد سليمان، موسى يدان، عبد الله السعيد، محمد فاروق، رمضان صبحي

الهجوم: عماد متعب.