كارا ديليفين أفضل عارضة وغيسكيير أفضل مصمم عالمي



أقيم ليلة البارحة الحفل المنتظر لتوزيع جوائز الموضة البريطانية "British Fashion Awards 2014"، وقد حضرته أجمل أيقونات الموضة وأشهر المصممين، وفي هذا الموضوع نقدم لك قائمة الفائزين.

خطفت العارضة الشهيرة كارا ديليفين لقب أفضل عارضة كما كان متوقعاً فقلما يخلو عرض من عروض الأزياء من طلتها الأنيقة على منصة العرض، بينما فاز مصمم ماركة "Erdem" بجائزة أفضل مصمم نسائي لهذا العام، وذهبت جائزة أفضل مصمم رجالي للمصمم JW Anderson .

وقد فاز المصمم نيكولا غيسكيير Nicolas Ghesquière مصمم دار "Louis Vuitton" بجائزة أفضل مصمم عالمي متغلباً على منافسيه في نفس الفئة هادي سليمان Hedi Slimane مصمم دار " Saint Laurent" وراف سيمونز Raf Simons مصمم دار "Dior".

وقد حصلت ساره بيرتون Sarah Burton مصممة دار "Alexander McQueen" على جائزة مصمم السجادة الحمراء لهذا العام، وبالحديث عن السجادة الحمراء لابد من أن نتحدث عن أجمل الإطلالات في هذا الحفل وأكثرها، أناقة فقد حضرت كارا ديليفين Cara Delevingne متألقة بفستان أنيق، واختارت كارلي كلوس Karlie Kloss إطلالة حريرية كلاسيكية أنيقة، أما زميلتهما كيندال جينر Kendall Jenner فقد اختارت إطلالة جميلة ببدلة بيضاء جميلة، ولا يمكن أن ننسى إطلالة المغنية ريتا أورا Rita Ora بفستان أسود رائع من Tom Ford، بينما ظهرت ريانا Rihanna بلوك جريء مرتدية جاكيتاً واسعاً.

شاهدي معنا صور حضور هذه الليلة، وأخبرينا برأيك.

