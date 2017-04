The Hunger Games: Mockingjay - Part 1 صامد في القمة

شهدت المرتبة الخامسة هذا الأسبوع على شباك التذاكر العالمي، دخول فيلم Paddington في المرتبة الخامسة حيث حصد 8.5 مليون دولار، ودخل أيضاً فيلم Horrible Bosses 2 مباشرة في المرتبة الرابعة بعد أن سجّل 11.7 مليون دولار، وتقدم فيلم Penguins of Madagascar من المرتبة الخامسة الى الثالثة حاصداً 36 مليون دولار، وبقي فيلم Interstellar في المرتبة الثانية مع 44.4 مليون دولار وصمد فيلم The Hunger Games: Mockingjay - Part 1 للأسبوع الثاني في المرتبة الأولى حيث حصد 67 مليون دولار.

في أميركا، دخل فيلم Horrible Bosses 2 في المرتبة الخامسة مع 15.7 مليون دولار، وتراجع فيلم Interstellar من المرتبة الثالثة الى الرابعة حيث جمع 15.8 مليون دولار، وتراجع أيضاً فيلم Big Hero 6 الى المرتبة الثالثة حيث حصد 18.7 مليون دولار ودخل فيلم Penguins of Madagascar مباشرة في المرتبة الثانية مع 25.8 مليون دولار وبقي فيلم The Hunger Games: Mockingjay - Part 1 في المرتبة الأولى بعد أن حصد 56.8 مليون دولار.

في لبنان، تراجع فيلم Interstellar الى المرتبة الخامسة مع 2842 مشاهد، وتراجع فيلم The Hunger Games: Mockingjay - Part 1 من المرتبة الأولى الى الرابعة حيث شاهده 8398 شخص، وتراجع أيضاً فيلم Dumb and Dumber To الى المرتبة الثالثة مع 9385 مشاهد، ودخل فيلم Penguins of Madagascar في المرتبة الثانية مع 10049 مشاهد ودخل أيضاً فيلم Horrible Bosses 2 مباشرة في المرتبة الأولى بعد أن شاهده 12795 شخص.

في الإمارات العربية المتحدة، تراجع فيلم Dumb and Dumber To من المرتبة الثانية الى الخامسة حيث شاهده 10259 شخص، ودخل فيلم Falcon Rising في المرتبة الرابعة بعد أن شاهده 16549 شخص، وتراجع فيلم The Hunger Games: Mockingjay - Part 1 من المرتبة الأولى الى الثالثة حيث شاهده 37712 شخص، ودخل فيلم Horrible Bosses 2 في المرتبة الثانية مع 43281 مشاهد ودخل فيلم Penguins of Madagascar مباشرة في المرتبة الأولى بعد أن شاهده 55047 شخص.

في مصر، شهدت المرتبة الخامسة دخول فيلم Dumb and Dumber To حيث جمع 288 ألف جنيه، وبقي فيلم "وردة" في المرتبة الرابعة حاصداً 328 ألف جنيه، وتراجع فيلم "الجزيرة 2" الى المرتبة الثالثة بعد أن حصد 500 ألف جنيه، ودخل فيلم The Hunger Games: Mockingjay - Part 1 مباشرة في المرتبة الثانية مع 610 آلاف جنيه وصمد فيلم Interstellar في المرتبة الأولى للأسبوع الثاني على التوالي بعد أن حصد مليون و 331 ألف جنيه.