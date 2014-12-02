كنزة ومينا نومينيز ونوال الزغبي وسعد رمضان نجما البرايم الثالث عشر

على أبواب الأسابيع الأربعة الحاسمة من برنامج "ستار أكاديمي" بموسمه العاشر، الترقّب هو سيّد الموقف بانتظار إسمي النومينيز، الذين سيُعلن عنهما أسبوعيّاً. فمن ينجو من دائرة الخطر في هذه المرحلة من عمر البرنامج، يحجز مكانه للوصول الى النهائيّات.

لكنّ خطر التسميات طال هذا الأسبوع الطالب المصري مينا عطا والطالبة الجزائريّة كنزة مرسلي، الذين سيتواجهان في ختام البرايم الثالث عشر.

فمن سينقذه تصويت الجمهور ويؤمّن عودته الى الأكاديميّة؟

الجواب هذا الخميس في السهرة، التي ستحييها النجمة الذهبيّة نوال الزغبي، والنجم سعد رمضان، مع مجموعة من أجمل الأغاني، الى جانب اللوحات الإستعراضيّة، وإطلالات الطلاّب الفرديّة في أغان طربيّة، كلاسيكيّة، عربيّة، وغربيّة.