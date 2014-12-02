بالصور: النجوم في عزاء الصبوحة

استمر أمس توافد الشخصيات السياسية والفنية لتقديم واجب العزاء بالمطربة صباح. ومن ضمن الفنانين الذين حضروا نانسي عجرم التي كتبت كلمة لصباح جاء فيها:" وتبقى صباح الأسطورة انتِ والفرح توأم صباح بردانين بلاك". كما حضر كل من نيكول سابا وغسان صليبا وعبدو ياغي وابنته بريجيت وغيرهم. وقد أجمعت كلمات المعزّين على تأثرهم برحيلها ومدى محبتهم لها وأنها ستبقى خالدة كأسطورة في الفن لن تنطفىء شعلتها بفضل الإرث الفني الضخم الذي تركته ولشخصيتها الاستثنائية والمحبة التي كانت تكنّها للجميع وعفويتها وتواضعها.