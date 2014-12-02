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زوج نيكول كيدمان يحرمها من والدتها

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زوج نيكول كيدمان يحرمها من والدتها زوج نيكول كيدمان يحرمها من والدتها

الثلاثاء 02-12-2014 16:10

قررت النجمة العالمية Nicole Kidman بعد وفاة والدها الطبيب النفسي Anthony Kidman أن تنتقل والدتها Janelle Ann للعيش معها ومع عائلتها في أستراليا، لكن زوجها رفض ذلك.

وذكر مصدر مقرب من النجمة أنها تريد أن تكون والدتها معها وتعتني بها ، كما أنها بعد رحيل والدها باتت تشعر أن الحياة هشة جداً، وتريد أن تقضي كل لحظة مع والدتها.

أشار المصدر أن منزل Nicole، البالغة من العمر 47 عاماً، في ناشفيل يتضمن عدداً كبيراً من الغرف وباستطاعة والدتها أن تكون معها، إلا أن زوج النجمة Keith Urban، لم يوافق أن تنتقل حماته للعيش معهم بشكل دائم.

وأوضح المصدر أن Keith، البالغ من العمر 47 عاماً، تذرع بأنه يريد أن يقضي المزيد من الوقت مع عائلته ، وأن يسترخي بعد العمل ولا يريد أن يقلق بشأن ضيف دائم لديهم، إضافة إلى أن أخلاق حماته مستقيمة جداً وتقليدية، ما قد يسبب مشاكل في حال كان مع أصدقائه.

يذكر أن والد الممثلة Nicole Kidman توفي شهر أيلول المنصرم عن عمر ناهز الـ75 عاماً، داخل غرفته في الفندق، خلال زيارته عائلة ابنته Antonia في سنغافورة.

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سيدتي