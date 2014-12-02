تربية شبين الكوم بالمنوفية تنظم قافلة عن “كيفية مواجهة التلوث”

نظمت إدارة القوافل بجامعة المنيا، تحت رعاية الدكتور معوض محمد الخولى رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور عاطف ابو العزم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، قافلة من كلية التربية زارت خلالها جمعية تنمية المجتمع بقويسنا.

التقى أعضاء هيئة التدريس المشاركون فى القافلة بالمرشدات الصحيات والرائدات الريفيات بمركز قويسنا، وناقشوا معهن المشاكل التربوية التى تواجههن فى التعامل مع أبنائهن من القرى المختلفة بالمركز وكيفية حلها الى جانب كيفية مواجهة التلوث السمعى والبصرى والبيئى وتأثيره على الصحة والتحصيل الدراسى وكيفية الاستفادة من أوقات فراغ الطلاب فى تعليمهم كل ماهو مفيد فى تنمية إدراكه الفكرى والعقلى.

شارك فى القافلة الدكتور مصطفى على بركات، والدكتورة إيناس سعيد عبد الحميد.