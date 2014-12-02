ضبط 40 عبوة مواد غذائية فاسدة في طريقها لأسواق شرم الشيخ

تمكنت مباحث التموين بجنوب سيناء، برئاسة المقدم هشام بركات رئيس مباحث التموين، من ضبط سيارة ثلاجة لحفظ المواد الغذائية بها 40 عبوة لمواد غذائية فاسدة، متجهة لأحد محلات السوبر ماركت بشرم الشيخ، وتبين عدم مطابقة طريقة النقل والحفظ للمواصفات الصحية.

كان اللواء حاتم أمين مدير أمن جنوب سيناء، قد أمر بتشكيل حملة برئاسة هشام بركات رئيس مباحث التموين، وعلاء خربية مدير عام التموين للتفتيش، وفحص المواد الغذائية القادمة للمحافظة، حرصاً على صحة المواطنين.

تمكنت الحملة من ضبط 40 عبوة لمواد غذائية فاسدة، من بينها 13 كيلو بنجر، و3 كرتونة جمبرى مقشر، و8 كرتونة فاصوليا خضراء، و18 كيلو خضار مشكل، و3 كرتونة فراخ بانية غير مثلجة ومنتهية الصلاحية.

تم تحرير محضر رقم 2573 لسنة 2014 جنح طور سيناء، وإحالة الواقعة إلى النيابة العامة لتولى التحقيق.