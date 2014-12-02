"ترايفل" للأطفال من مطبخ منال العالم

تقدم إليك "سيدتي.نت" وصفة سهلة وشهية تقدمينها لأطفالك من مطبخ منال العالم، الوصفة هي "ترايفل" ، جربيها واستمتعي بها مع أطفالك

المقادير 4 قطع من بسكويت القمح عبوة صغيرة من الفاكهة المشكّلة كوبان من الحليب ملعقتان كبيرتان من السكر ملعقتان كبيرتان من بودرة "الكاسترد" ملعقة صغيرة ماء الورد

طريقة التحضير

1. أطلبي من الأطفال مساعدتك في إحضار 4 أطباق فردية ملوّنة.

2. ثم، أطلبي منهم تفتيت البسكويت،مع توزيع الفتات على هذه الأطباق، وكذلك الأمر بالنسبة للفاكهة،

مع الإحتفاظ ببعضها للتزيين.

3. لتجهيز "الكاسترد": أطلبي من الأطفال عدم الإقتراب منك، في أثناء تجهيز "الكاسترد"، حفاظاً على سلامتهم. وضعي في "كسرولة" متوسطة الحجم كلاً من الحليب، والسكر وبودرة "الكاسترد"، وماء الورد. وقلبي باستعمال مضرب شبكي يدوي، وذلك حتىيذوب "الكاسترد".

4. ضعي "الكسرولة" على نار متوسطة، مع الاستمرار في تقليب المكوّنات،باستعمال ملعقة خشبية، حتى يصل الخليط للغليان. خفّفي النار، واستمري بالتقليب بهدوء، لمدّة دقيقة.

5. وزعي "الكاسترد" الساخن على الأطباق، وزينيها بالكمّ المتبقي من الفاكهة، وضعيها في البراد لمدّة ساعتين، قبل تقديمها.

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